Milli Yol Partisi'nden Tuncer Bakırhan'a Sert Tepki

Milli Yol Partisi'nden Tuncer Bakırhan'a Sert Tepki
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucular hakkında sarf ettiği sözlere sert bir şekilde yanıt verdi ve koruculara yapılan hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın koruculara yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sakın bir daha bu sözleri, özellikle korucuları kastederek, onları aşağılayarak ya da küçümseyerek sarf etmeyin. Sizin böyle bir haddiniz, böyle bir hakkınız yoktur. Oturun oturduğunuz yerde!" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucuların elindeki silahı al, ver sopayı köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" sözlerine yayınladığı video ile tepki gösterdi. Çayır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer dava arkadaşlarım, yüce Türk milleti, DEM Partili Eş Başkan çıkmış, milletin izzeti, şerefi, bu vatanın istikbali için hayatını yok sayarak orada mücadele eden korucularımıza laf etmiş, onları aşağılamaya kalkışmış. 'Yarın bir gün işsiz kalacaklarmış, onları çoban yapacakmış.' Sen kimsin? Korucuları çoban yapmak ne demek? Bu cesareti nereden alıyorsun? Kimlerden alıyorsun? Evet, ortaklarınızı biliyoruz. Size bu yolu açanları da biliyoruz.

Dün bu milletle birlikte hareket etmiş; 'Bu millet bir olsun, güçlü olsun, bölünmesin, vatana bir şey olmasın' diyenler elbette bizim hukukumuzda eştir, kardeştir. Kimse onların hukukuna sahip çıkmazsa, biz çıkarız. Bu milletin ve bu devletin hukuku bunu gerektirir. Ancak görüyorum ki işi azıtmaya devam edecekler. Herkes haddini, hududunu bilmelidir; akıl başa alınmalıdır. Buradan açıkça söylüyorum: Milli Yol Partisi, bu konudaki hassasiyetini ortaya koymaktadır ve uyarıda bulunmaktadır.Sakın bir daha bu sözleri, özellikle korucuları kastederek, onları aşağılayarak ya da küçümseyerek sarf etmeyin. Sizin böyle bir haddiniz, böyle bir hakkınız yoktur. Oturun oturduğunuz yerde!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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