Milli Savunma Bakanlığından şehit olan polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Kasım'da şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.