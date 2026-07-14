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Milli Savunma Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında tören yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında tören yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile katılırken, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz de törende yer aldı."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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