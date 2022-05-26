Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Zafer Çakmak - Güncel