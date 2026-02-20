Haberler

Mehmetçik, ilk iftarını yaptı

Güncelleme:
MSB, Mehmetçiğin ramazan ayının ilk iftarını kutlayarak, tüm İslam aleminin ramazanını tebrik etti ve Mehmetçiklerin bereketli sofraları için dua etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin ramazan ayının ilk iftarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz de ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçiğin ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
