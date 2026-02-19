Mehmetçik ilk sahurunu yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin ramazan ayının ilk sahuruna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Yurdun dört bir yanında ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz ilk sahurlarını yaptı. Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı