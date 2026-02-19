Haberler

Mehmetçik ilk sahurunu yaptı

Güncelleme:
MSB, yurt içinde ve yurtdışında görev yapan Mehmetçikler'in ramazan ayının ilk sahurunu kutlayarak tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin ramazan ayının ilk sahuruna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Yurdun dört bir yanında ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz ilk sahurlarını yaptı. Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
