Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kut'ül Amare'nin sadece bir zafer değil, Mehmetçiğin sarsılmaz inancı, tükenmeyen azmi ve vatan uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığının tarihe altın harflerle yazıldığı şanlı bir destan olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Gururla kutladığımız Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde savaşı üstün başarı ile yöneten Halil (Kut) Paşa ve kahraman askerlerini, ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şanlı tarihimizdeki tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
