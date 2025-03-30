Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'daki DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı Eğitimlerini Paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'da devam eden DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 tatbikatı kapsamında Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı'nın eğitim görüntülerini paylaştı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 tatbikatı kapsamında Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile personellerinin İspanya'da devam eden eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından İspanya'da devam eden eğitimlere ilişkin bir video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yerv erildi:

"DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı kapsamında, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile personeli tarafından Rota/İspanya'da icra edilen eğitimlerden görüntüler."

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'daki DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı Eğitimlerini Paylaştı
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.