Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'daki DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı Eğitimlerini Paylaştı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 tatbikatı kapsamında Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile personellerinin İspanya'da devam eden eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından İspanya'da devam eden eğitimlere ilişkin bir video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yerv erildi:

"DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı kapsamında, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile personeli tarafından Rota/İspanya'da icra edilen eğitimlerden görüntüler."