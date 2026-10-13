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Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktaroğlu ile Munir'in telefon görüşmesini duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktaroğlu ile Munir'in telefon görüşmesini duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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