Milli Savunma Bakanlığı 'Ateş Serbest-2024' Faaliyetini Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.

Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.