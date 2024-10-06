Milli Savunma Bakanlığı 'Ateş Serbest-2024' Faaliyetini Duyurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü sergilemek ve kuvvetler arası koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen 'Ateş Serbest-2024' faaliyeti devam ediyor. Seçkin Gözlemci Günü 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.
Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.