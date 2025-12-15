Hasandağı'nda Mahsur Kalan İki Üniversite Öğrencisinin Kurtarılma Görüntüleri Paylaşıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray Hasandağı'nda mahsur iki üniversite öğrencisinin, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma görüntüleri, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığına ait helikopterimiz ile Aksaray Hasan Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza acil şifa dileriz" notuyla paylaşıldı.