Hasandağı'nda Mahsur Kalan İki Üniversite Öğrencisinin Kurtarılma Görüntüleri Paylaşıldı

Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle Aksaray Hasandağı'nda mahsur kalan iki üniversite öğrencisi kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarma anlarının görüntülerini paylaştı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray Hasandağı'nda mahsur iki üniversite öğrencisinin, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Aksaray'da Hasandağı'nda mahsur kalan iki üniversite öğrencisi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma görüntüleri, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığına ait helikopterimiz ile Aksaray Hasan Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza acil şifa dileriz" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
