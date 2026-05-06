Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş'yi ziyaret etti
İstanbul'da SAHA 2026 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları Teknik A.Ş'yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyarette Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.