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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayi mutabakatı için Katar'a gidiyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi işbirliğine ilişkin mutabakat metni için bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek. Mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Güler bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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