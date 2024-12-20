Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Toplantısında

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı"na katıldı. Güler, toplantıda devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.