Yaşar Güler: "Yıldırımhan Füze Sisteminin Saha Testlerine Başlanacak"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yaptığı konuşmada, laboratuvar testleri tamamlanan YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sisteminin saha testlerine başlanacağını açıkladı. Güler, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GÜÇHAN turbofan jet motorunun test ve kalibrasyon süreçlerinin Kasım 2026'da başlayacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuştu. Güler, "Savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında ülkemizin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyan ve buna öncülük eden SAHA-2026'nın; yeni iş birliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

"YILDIRIMHAN, en uzun menzilli füze sistemi"

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın önde gelen savunma fuarları arasında yer alan bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı olarak, sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalarımıza uzun yıllar önce başladık. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezimiz bünyesinde, iki yıl önce kurduğumuz teknoloji üssüyle çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız."

"GÜÇHAN turbofan jet motorunun test ve kalibrasyon süreçleri, Kasım 2026'da başlayacak"

Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de GÜÇHAN Turbofan Jet Motorudur. Tamamen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri, yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradaki temel hedefimiz; kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir milli altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA