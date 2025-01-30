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Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Bakan Yardımcısı ve Personel Genel Müdürü de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cahit Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in, TEMAD'ı kabulünde Genel Başkanı Koca'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Bilgehan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Çorakçı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Namık Kaplan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tamer Cihan, Genel Muhasip Özlem Sibel Örfioğlu ve Başdanışman Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Doğan yer aldı.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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