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Savunma Bakanı Güler Sudanlı mevkidaşını kabul etti

Savunma Bakanı Güler Sudanlı mevkidaşını kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta'yı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral el-Atta'yı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
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