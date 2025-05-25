Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile bir araya geldi. Görüşmede Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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