Milli Savunma Bakanı Güler Malatya'da Ziyaretlerde Bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Valilik ve 2. Ordu Komutanlığı'nda temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler Malatya'da

MALATYA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte kentteki temaslarına Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı valilik binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Bakan Güler, daha sonra valilik makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası ise Bakan Güler ve beraberindekiler 2. Ordu Komutanlığı'na geçti.

Bakan Güler ve heyetin burada 2. Ordu Komutanı Levent Ergün'den de bölgedeki çalışmalar üzerine brifing alacağı öğrenildi.

(EA-CÖ-SVY-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Güncel
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