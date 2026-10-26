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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Bakanlıkta görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Bakanlıkta görüştü
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme, MSB'nin sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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