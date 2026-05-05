Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki bakan arasında "Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" imzalandığı kaydedildi.