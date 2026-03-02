Haberler

Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı ile Görüştü

Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

