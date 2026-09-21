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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlandı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlandı
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da ağırlandı. Heybet'i Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Genel Sekreter Ercan Uslu karşıladı; Uzbaş ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya Büyükşehir Belediye'sini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Heybet'i, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Uzbaş, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Yardımcısı Heybet'e teşekkür etti.

Heybet de gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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