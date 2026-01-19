Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Katar'da 'DIMDEX 2026'ya katıldı
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Katar'da düzenlenen '9'uncu Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Sanayi Fuarı'na katıldı. Heybet başkanlığındaki heyet, fuar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi ve bir mutabakat muhtırasını imzaladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Katar'da "9'uncu Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Sanayi Fuarı"na (DIMDEX 2026) katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Heybet, Doha Katar'da icra edilen DIMDEX 2026'ya katıldı.

Heybet başkanlığında Bakanlık personelinin de yer aldığı heyet, fuar kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet, Bakanlığa bağlı ASFAT ve MKE AŞ ile Katar merkezli Barzan Holding firması arasındaki Mutabakat Muhtırası imza törenine de katıldı.

Türkiye'den 45 firmanın da yer aldığı faaliyet kapsamında Heybet ve beraberindeki heyet, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katar Barzan Holding Genel Müdürü ve birçok ülke temsilcisiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
