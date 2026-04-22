Msb Bakan Yardımcısı Heybet, Kuala Lumpur'daki Savunma Fuarlarında Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in 20-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Kuala Lumpur'da Asya Savunma Hizmetleri Fuarı (DSA) ile Ulusal Güvenlik Asya Fuarı'na (NATSEC) katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Heybet, fuar kapsamında Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled bin Nordin, Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan Yardımcısı Mehman Bakhishov ve Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Van Hien ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Musa Heybet ayrıca, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'de seyyar sahra hastanesi kurarak sağlık hizmeti desteği sağlayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Malezyalı Tabip Tuğgeneral Amran bin Amir Hamzah ile de bir araya geldi.

Görüşmede Heybet'in, deprem döneminde sağlanan destek ve hizmetleri dolayısıyla Hamzah'a teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA