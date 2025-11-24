Milli Sarayların Yüzyılı Sempozyumu Kültürel Diplomasiye Yeni Kapılar Açtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Milli Sarayların Yüzyılı Sempozyumu"nun, kültürel diplomasiye yeni imkanlar sunan, farklı medeniyetlerin hafızasını aynı çatı altında buluşturan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 'Milli Sarayların Yüzyılı Sempozyumu' kapanış programında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli katılımcılarla bir araya geldik. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan büyük mirasımızı taşıyan saray, köşk ve kasırlar, yalnızca tarihimizin hatıralarını değil, medeniyetimizin inceliğini, estetik ufkunu ve temsil kudretini yansıtan nadide eserlerdir. Bu yapıları korumak, toplumsal hafızamızı ve kültürel kimliğimizi geleceğe güvenle taşımak demektir.

Milli Saraylar'ın bir asrı aşan kurumsal tecrübesi, restorasyonlardan envanter çalışmalarına, çağdaş müzecilik uygulamalarından uluslararası işbirliklerine uzanan geniş bir çerçevede kültürel mirasımıza güçlü bir dinamizm kazandırmaktadır. Bu sempozyum ise kültürel diplomasiye yeni imkanlar sunan, farklı medeniyetlerin hafızasını aynı çatı altında buluşturan önemli bir adım olmuştur. Bu kıymetli organizasyona emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan uzmanlara teşekkür ediyor, kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu güçlü iradenin artarak devam etmesini diliyorum."