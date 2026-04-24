Milli Saraylar, Avrupa Kraliyet Konutları Birliği 25. Genel Kuruluna "yılın konuğu" olarak katıldı

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa Kraliyet Konutları Birliğinin Torino'da düzenlenen 25. Genel Kurulu'na "yılın konuğu" olarak katıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, zirvede gerçekleştirilen sunum ve temaslar, Türkiye'nin saray müze yönetimindeki özgün modelinin uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Katılım, müzecilik dünyasının saygın isimlerinden, yakın dönemde Louvre Müzesi Başkanlığı görevine getirilen Versay Sarayı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliğinin eski başkanı Dr. Christophe Leribault'un daveti üzerine gerçekleşti.

Bu davet, Milli Sarayların son dönemde geliştirdiği uluslararası işbirliklerinin ve modern müzecilik vizyonunun kurumsal bir diyalog zeminine taşınması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

Milli Sarayların 100 yıllık birikimi katılımcılarla paylaşıldı

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 15 ülkeden yaklaşık 60 üst düzey yöneticinin bulunduğu zirvede yaptığı sunumda, Milli Sarayların kültürel ve tarihsel miras alanındaki yüz yıllık birikimini anlattı.

Milli Sarayların 2018'de doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla başlayan kurumsal dönüşümün restorasyon çalışmalarına kazandırdığı idari hız ve bilimsel derinliği aktaran Yıldız, Türkiye'nin saray-müze yönetimindeki özgün modelini temel unsurlarıyla birlikte ele aldı.

Dr. Yıldız, Milli Saraylar tarafından son dönemde hayata geçirilen büyük ölçekli restorasyon projelerine de değinerek, Topkapı Sarayı bünyesindeki Fatih Köşkü restorasyonu, Darphane-i Amire Bölgesi'ndeki kapsamlı düzenlemeleri ve Milli Saraylar bünyesine katılan Edirne Sarayı'nda sürdürülen rekonstrüksiyon çalışmaları ve tarihi belgeler ışığında yeniden ayağa kaldırılan Saray-ı Cedid-i Amire'nin ihya sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yasin Yıldız, sunumun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Projelerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı

Zirve süresince gerçekleştirilen görüşmeler, saray-müze yönetimi alanında kalıcı işbirliklerinin zeminini oluşturdu.

Milli Saraylar heyeti, etkinlik süresince Louvre Müzesi Başkanı Dr. Christophe Leribault, Schönbrunn Grubu CEO'su Klaus Panholzer, Historic Royal Palaces CEO'su John Barnes, Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, Versay Sarayı ve Trianon Ulusal Müzesi Müdürü Dr. Laurent Salome ile Fontainebleau Sarayı Genel Müdürü Anne Meny-Horn gibi alanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, akademik araştırmalar, restorasyon teknolojileri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

İtalya programı kapsamında Milano ve Torino'da gerçekleştirilen teknik incelemeler ziyaretin önemli başlıklarından biri oldu.

Heyet Milano Kraliyet Sarayı, Sforza Kalesi Müze Kompleksi, Ambrosiana Galerisi ve Brera Galerisi gibi Rönesans sanatının seçkin örneklerini barındıran merkezleri ziyaret etti.

Santa Maria delle Grazie'de yer alan Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" freskinin uzun yıllara yayılan restorasyon süreci ile eserin korunmasına yönelik ileri düzey iklimlendirme ve ziyaretçi kontrol sistemleri yerinde incelendi.

Torino'da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Müzeleri, Madama Sarayı ve Carignano Sarayı gibi tarihi yapılar detaylı şekilde değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca Torino Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Leonardo da Vinci'nin otoportresi de incelenerek kağıt eserlerin korunmasına yönelik özel teknikler hakkında bilgi alındı.

Avrupa'da gerçekleştirilen temaslar ve sunumlar, Milli Sarayların uluslararası alanda da etkisini artıran bir kurum olarak konumlandığını ortaya koydu.

Türkiye'nin saray müze yönetiminde geliştirdiği model, uluslararası platformda karşılık bulan, dikkatle izlenen ve işbirliği potansiyeli taşıyan bir yaklaşım olarak öne çıktı.