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Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi 105. yılında kutlandı

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Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Havza'da düzenlenen etkinlikte, genelge okundu ve Atatürk Evi'ne yürüyüş düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, Atatürk Evi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı. Ayrıca, Havza Genelgesi'nin replikası sergilenmek üzere Atatürk Evi'ne hediye edildi.

Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Havza'da, 28 Mayıs 1919'da yayımlanan Havza Genelgesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nden Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan Atatürk Evi'ne yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından Havza Genelgesi okundu, Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz ile beraberindekiler, Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Ayvat ve İkiz, Atatürk Evi anı defterini imzaladı.

Anı defterine yazdığı metni okuyan Ayvat, "Saygıdeğer Atatürk, bundan 105 sene önce Kurtuluş Savaşı'nı başlattığın Samsun'un Havza ilçesine gelişinin seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bu anı bir program dahilinde tüm ilçe halkı olarak ölümsüzleştiriyoruz. Başlattığın kurtuluş mücadelesi başarıya ulaştı ve sonu Cumhuriyet ile taçlandı. Bu yolda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayvat ve İkiz, daha sonra Atatürk Evi sorumlusu Rukiye Bulut'a, sergilenmek üzere Havza Genelgesi'nin replikasını sundu.

Ayvat, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığını, burada 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldiğini hatırlattı.

Atatürk'ün ilçeye gelişinden 3 gün sonra 28 Mayıs 1919'da, İtilaf devletlerinin yaptığı baskılara karşı ilk kez milli direnişçilerin ortaya çıkarılması, ilk direniş mitingi ve ilk kıvılcımın başlatılması adına Havza Genelgesi'ni yayımladığını anlatan Ayvat, "İlçemizde ilk defa Havza Genelgesi'nin yıl dönümünde gençlerimiz ile kamu görevlilerimiz, Valimiz Sayın Orhan Tavlı'nın önderliğinde bir program ifa ettik. Havza Genelgesi'nin orijinal metninin Atatürk Evi'nde bulunmadığını fark ettik. Genelgenin bir replikasını temin ederek Sayın Belediye Başkanımız Murat İkiz ile Atatürk Evi görevlilerimize sergilenmek üzere hediye ediyoruz." dedi.

İkiz de Havza Genelgesi'nin Milli Mücadele'nin ilk belgesi olduğunun altını çizerek, "Havza Genelgesi'nin örneğinin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve Sayın Kaymakamımız Mustafa Ayvat'a çok teşekkür ediyorum. İlçemizde 30 yıldır 25 Mayıs tarihi festival ile kutlanmakta. Bugün de genelgemizin seneidevriyesini Sayın Kaymakamımız ve halkımız ile kutladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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