Gülben Ergen'e soruşturma! Kapısına polis dayandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle şarkıcı Gülben Ergen hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve evine polis geldiğini duyuran Ergen, "İfade vermekten onur duyacağım" dedi.

POLİS EVİNE GİTTİ, ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” ifadelerini kullandı. 

FATMANUR ÇELİK VE KIZI SAHİLDE ÖLÜ BULUNDU

“Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin” sözleriyle kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

İddiaya göre Fatmanur Çelik, çocuk yaşta A.Ş'nin istismarına uğradı ve daha sonra zorla evlendirildi. Evlilikten dünyaya gelen kızı Hifa İkra Şengüler’in de aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Fatmanur Çelik, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmuş ve kamuoyundan destek istemişti. Çelik’in daha önce yaptığı “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” açıklaması, yaşananların ardından yeniden gündeme gelmişti.

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

Yorumlar (3)

nur kepenek:

Kadının kadına destek vermesi mi zorunuza gitti..Bulun kadının katilini,sizden istenen de bu..Olayı başka mecralara çekmeyin.

Düşünen adam:

Pek destek degil de köstek gibi...

Güray Dilli:

İstanbul Sözleşmesini bizzat biz hazırlamış ve imzaya açmıştık. Neden çıkıldı. Kendi kendini inkar etmek gibi

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı