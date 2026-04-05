Gülben Ergen'e soruşturma! Kapısına polis dayandı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle şarkıcı Gülben Ergen hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Ergen hakkında soruşturma başlatıldı ve evine polis ekipleri geldi.

POLİS EVİNE GİTTİ, ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” ifadelerini kullandı.

FATMANUR ÇELİK VE KIZI SAHİLDE ÖLÜ BULUNDU

“Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin” sözleriyle kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

İddiaya göre Fatmanur Çelik, çocuk yaşta A.Ş'nin istismarına uğradı ve daha sonra zorla evlendirildi. Evlilikten dünyaya gelen kızı Hifa İkra Şengüler’in de aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Fatmanur Çelik, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmuş ve kamuoyundan destek istemişti. Çelik’in daha önce yaptığı “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” açıklaması, yaşananların ardından yeniden gündeme gelmişti.

