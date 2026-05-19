Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kutlanıyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti'in kuruluşuna giden Milli Mücadele yolunda attığı ilk adımın 107. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nde Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere açıldığını kaydeden Tavlı, "Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu toprakları önce vatan kılan, ardından da ebedi yurdumuz olarak korumak için büyük mücadeleler vermiş gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her bir ferdiyle İstiklal sancağını yüzyıllarca gururla taşımıştır." dedi.

Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurgulayan Tavlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milleti daha önce hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını ve bayrağını savunmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde kutlu bir zafere erişerek düşmanın hayasızca akınına dur demiştir. 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir' diyen Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz dehası ve kahraman Mehmetçiğimizin destansı mücadelesiyle 'Çanakkale geçilmez' sözü tarihe nakşedilmiştir. Buna rağmen çok ağır şartlar içeren Mondros Mütarekesi imzalanmış ve sonrasında İstanbul Boğazı'nda demirlediğini görüp, İtilaf Devletleri donanması için 'Geldikleri gibi giderler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün aslında aziz Türk milleti için yeni bir dirilişin işaretini vermiştir. Hem ülkemizin dört bir tarafının işgal edildiği hem de aziz Türk milletinin büyük acılar çektiği böylesine zorlu bir dönemde 9. Kolordu Müfettişliğine tayin edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'umuzda karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını atmış ve o gün Samsun'a güneş bambaşka doğmuştur."

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten ve Çanakkale'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi.

Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Danslar Topluluğu zeybek oynadı. Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verdi, Capoeira Gençlik ve Spor Derneği gösteri sundu.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.