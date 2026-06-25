Haberler

TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç: - "Geliştirdiğimiz milli motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerini yerli test altyapılarımızla doğrulama yolunda önemli bir adım atıyoruz"

Milli motorların ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerinin test edileceği Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

TRMOTOR'dan yapılan açıklamaya göre, TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla yapıldı.

TF35000 başta olmak üzere TRMOTOR'un geliştirdiği milli motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenleri bu merkezde test edilerek doğrulanacak.

Merkezde Hava Türbinli Başlatıcı (ATS) ekipmanının platform motoruna entegre şekilde yüksek hızda çalışma modunu doğrulamak için ATS Overrunning Test Rigi, TF35000 motorunun yağlama sistemindeki hava-yağ ayrıştırma ünitesinin performansının doğrulanacağı TF35000 Deoiler Test Rigi savunma ve havacılık ekosistemine kazandırılacak.

Ayrıca motorun yakıt kontrol ünitesinin yakıt akışı, basınç ve debi çalışma koşullarına verdiği tepkinin doğrulanacağı TF35000 FMU Test Rigi ile yardımcı güç ünitesindeki güç aktarım ve yağlama sistemlerinin yük, sıcaklık ve dayanım koşullarında doğrulanacağı APU Dişli Kutusu Test Rigi de merkezde yer alacak.

Kritik fonksiyonlar doğrulanacak

TRMOTOR'un milli motor teknolojileri alanındaki mühendislik ve test kabiliyetlerini ileri taşıyacak olan merkezde, kritik motor alt sistemleri gerçek çalışma koşullarına benzer senaryolarda test edilecek. Merkezde yakıt kontrolü, hava-yağ ayrıştırma, güç aktarımı, yağlama ve yüksek devir dayanımı gibi kritik fonksiyonlar doğrulanacak.

Merkez ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinin uygulamaya yansıyan bir örneğini oluşturuyor. Motor teknolojileri alanında öğrencilerin yerinde öğrenme deneyimlerine de katkı sunacak olan merkez, akademik çalışmaları da destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, SSB Başkanı Haluk Görgün'ü merkezin açılışında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kendilerine, çalışmalarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Merkezin önemine ilişkin Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu merkezle birlikte, geliştirdiğimiz milli motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerini yerli test altyapılarımızla doğrulama yolunda önemli bir adım atıyoruz. TRMOTOR olarak tasarımdan teste uzanan mühendislik süreçlerimizde 'mühendislikte milli güç' yaklaşımı doğrultusunda milli motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak bu tür test altyapılarını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tolga Yanık
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli vatandaşımız feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz

Rakamlar paylaşıldı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına ateş etti
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
'Onun bunun çocukları' tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı

"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Birbirlerine düştüler
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...