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Son dakika: Terör örgütü karıştı! MİT, gizli göreve gönderilen üst düzey ismi aracında vurdu

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Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi. 1990'lı yıllarda terör örgütüne katılan Kinda Maraş kod adlı Fatma Onur'u uzun zamandır takip eden MİT, kadın teröristi Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiği sırada kullandığı araç içinde etkisiz hale getirdi. MİT, operasyonun ardından terör örgütü içinde büyük sorunlar çıktığı bilgisini paylaştı.

1990'lı yıllarda PKK terör örgütüne İngiltere'den katılan Fatma Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yaptı. 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirilen Kinda Maraş kod adlı örgüt üyesi, PKK üyelerine istihbarat konulu eğitimler verdi. Irak ve Suriye'de terör örgütü istihbarat sorumluları arasında bulunarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle Irak/Süleymaniye bölgesi ve kırsalda güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eyleme katıldı.

Güvenlik güçlerine yönelik eylemlerinin ardından MİT'in takip listesine giren Kinda Maraş kod adlı terörist Fatma Onur, MİT ajanlarından oluşan özel ekip tarafından takibe alındı. Özel ekip, Kinda Maraş kod adlı Fatma Onur'un faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmaların ardından örgüt yöneticisinin Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek amacıyla da finans sorumluluğuna getirildiğini belirledi.

MİT, Sincar'daki saha ajanları aracılığıyla terör örgütü yöneticisi Fatma Onur'un kullandığı aracı ve yerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan operasyon birimi, Fatma Onur'u nokta operasyonla Sincar'da etkisiz hale getirdi.

Bölgedeki MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile birlikte terör örgütü PKK'nın içinde büyük sorunlar çıktığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Irak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Halit:

ohhhh füzeyle öpüldü elinize sağlık

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Dr.Kimbel:

Sizi gözlerinizden öperim MIT

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tahsin bueyuekkol:

Hangi numara

Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
500
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