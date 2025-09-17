Milli İstihbarat Başkanı Kalın, Şam'da Temaslarda Bulunacak
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Güvenlik konuları ve son gelişmelerin gündeme geleceği görüşmeler için Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel