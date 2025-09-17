Haberler

Milli İstihbarat Başkanı Kalın, Şam'da Temaslarda Bulunacak

Güncelleme:
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Güvenlik konuları ve son gelişmelerin gündeme geleceği görüşmeler için Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
