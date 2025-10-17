Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu İmam Hatip Okullarını Ziyaret Etti
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu ve Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Kabahasanoğlu, İmam Hatipliler Haftası'nı kutlayarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu ile Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Okulları ziyaret eden Kabahasanoğlu, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet gerçekleştirdi.
İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik eden Kabahasanoğlu, geçmişte yaşanan sıkıntılara ve bugün gelinen noktaya dikkati çekti.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kabahasanoğlu, "İnanırsanız, çalışırsanız Allah'ın izniyle amacınıza ulaşırsınız." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel