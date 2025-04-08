Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Tatilinin Tarihini Açıkladı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Manipülatif haberlere itibar etmeyin"

Bakanlık tarafından açıklanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takviminin", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: