Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere İlk Ara Tatil Müjdesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 10-14 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatilini yapmak için bugün son derslerine girdi.

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi. Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. Eğitim öğretim yılı 1'nci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. 2'nci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. 2'nci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

BAKAN TEKİN'DEN TATİL MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil nedeniyle sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara tatil bugün başlıyor. Ara tatiller, dinlenmeniz için önemli bir fırsattır. Tatilde dinlenirken kendinize ve gelişiminize zaman ayırmayı unutmayınız. Bu kısa molayı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendiriniz. İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız. Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.