Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere İlk Ara Tatil Müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere İlk Ara Tatil Müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 10-14 Kasım tarihlerinde ilk ara tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri dinlenmeye ve gelişimlerine odaklanmaya davet etti.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 10-14 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatilini yapmak için bugün son derslerine girdi.

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi. Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. Eğitim öğretim yılı 1'nci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. 2'nci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. 2'nci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

BAKAN TEKİN'DEN TATİL MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil nedeniyle sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara tatil bugün başlıyor. Ara tatiller, dinlenmeniz için önemli bir fırsattır. Tatilde dinlenirken kendinize ve gelişiminize zaman ayırmayı unutmayınız. Bu kısa molayı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendiriniz. İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız. Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 476.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.