Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama için başvurular 3 Nisan'da başlayıp 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak, tercihler ise 12-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

BAŞVURULAR 3 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Atama için başvurular, 3 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL İTİBARIYLA GÖREVE BAŞLAYACAK

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.