Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Yanlışlıkla Açıldı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan bir kişinin sistemden yanlışlıkla açtığını, hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını söyledi. CNN Türk'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının sonuçlarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan bir kişinin sistemden yanlışlıkla açtığını, hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Mülakatlarla ilgili sürecin Danıştay kararına bağlı olduğunu hatırlatan Tekin, "Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız" dedi. Öğretmen adaylarına yönelik yapılan mülakatların aslında "deneme dersi" formatında olduğunu, öğretmenlerin alan bilgilerini kullanarak müfredattaki bir konuyu öğrencilere anlatmalarının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay'dan karar çıkması gerektiğini, kararın çıkmasının ardından sonuçların açıklanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatların kaldırılacağına yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğinin bu çalışmaları kapsamadığını, mülakatların gerekli olduğunu ve yapılacağını söyledi. Tekin, torpilin teknik olarak mümkün olmadığını savundu.

" Yapılan protokol bir elin parmağını geçmez cemaat tarikat diye tanımladıkları protokolün sayısı"

Bakan Tekin, cemaat ve tarikatlarla yapılan protokollere ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Bakanlığımızın protokolleri var standart. Sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir kaynak söz konusu değil. Hukuki tüzel kişilerle protokol imzalayabilirim. STK'ları İçişleri Bakanlığı denetliyor. Parlamentodaki tartışma buydu. İçişleri Bakanlığı'ndan bana sivil toplum örgütü olarak gelmiş. Dün Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile protokol yaptık. Yapılan protokol bir elin parmağını geçmez cemaat tarikat diye tanımladıkları protokolün sayısı 8-10 tane bir şeydir. Protokollerde inisiyatif tamamen Bakanlığa aittir. Bu protokoller Bakanlık tarafından ve il eğitim müdürlüğü tarafından takip ediliyor. İstediğimiz an tek taraflı feshedilebiliyor. Gerekli önlemleri alıyoruz. STK'larla yapılan protokollerde bir beis görmüyorum.