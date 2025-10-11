Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nevşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Ziyaretleri sırasında Valilik ve Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni de ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılış törenine katılmak üzere kente geldi.

Açılış öncesinde Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Tekin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ali Fidan ve il protokolüyle görüştü.

Tekin, daha sonra Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ne geçti.

Aslanlı çeşmeden su içen Tekin, külliye içinde yer alan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

