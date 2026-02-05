Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, okulda öğrencilerle bir araya geldi, öğretmenlerle istişarelerde bulundu ve depremlerde kaybedilenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Tekin, kentte ilk olarak Karaköprü Narlı İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu, sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin, ziyaretin sonunda öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak ile görüştü, kentte yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tekin, daha sonra asri mezarlığa geçerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualara eşlik etti.

Daha sonra Bakan Tekin, depremlerde 6 ferdini kaybeden Fırat ailesini merkez Karaköprü ilçesindeki evinde ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Haberler.com
