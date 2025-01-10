Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif'i ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'e ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'e ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekin, Pakistan'daki temasları kapsamında, Multan şehrinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan ve Türkiye'nin zorlu dönemlerde her zaman birbirlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşı, FETÖ'nün darbe girişimi süreci ve 6 Şubat depremleri gibi kritik anlarda Pakistan halkı ve siyasetinin Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayan Tekin, bu destekleri için teşekkür etti.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında gerekenleri yapma talimatı verdiğini aktardı.

İki ülke arasında dostluğu sürdürebilmek için ülkelerin eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dostluğu pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Müfredatta Türkiye-Pakistan dostluğunu kalıcı hale getirecek ifadelere yer verdik"

Türkiye'deki eğitim sisteminde yapılan ilerlemelere ilişkin örnekler veren Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında Türkiye'de öğretim programlarını çok köklü bir değişikliğe tabi tuttuklarını anlattı.

Tekin, "Bu programlarda yapılan değişikliklerde 20 farklı derste Türkiye-Pakistan dostluğunu kalıcı hale getirecek ifadelere yer verdik ve gelecek kuşakların iki ülke dostluğuna sahip çıkmasını önceledik." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın önemli düşünürlerinden Muhammed İkbal ile ilgili Türkiye'de yapılan yarışmaları gelenekselleştirdiklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin Pakistan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın devam ettiğini hatırlatan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak şunun farkındayız, bu dostluğa biz sahip çıkarsak gelecek kuşaklar da bu dostluğu daha sağlıklı bir şekilde sahiplenmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 22 yıldan beri eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli mesafeler alındığına dikkati çekti.

Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarılarına da değinen Tekin, son TIMSS raporlarında Türkiye'nin her alanda sıralamasını yükselttiğini, 4. sınıf fen bilimleri alanında ise Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat ile görüşmesine ilişkin bilgiler aktaran Tekin, iki ülke olarak eğitimde teknolojinin daha verimli kullanılmasından, mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme süreçlerinden programların karşılıklı etkileşimine kadar birçok alanda işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Tekin, Türkiye Maarif Vakfına Pakistan genelinde gösterilen ilgiden dolayı içtenlikle teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye Maarif Vakfı, İslam dünyası içinde güçlü bir diploma programı oluşturma amacıyla kurgulandı. Bu sürece hep birlikte sahip çıkarsak bu anlamda çok güçlü bir diploma programı inşa etmiş oluruz. Türkiye Maarif Vakfına destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Pakistanlıların ikinci evi"

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise defalarca ziyaret ettiği Türkiye'nin, Pakistanlılar için ikinci bir ev olduğunu vurguladı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederek, Türkiye'nin Pakistan'daki eğitime verdiği desteklerden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İki ülkenin işbirliğinin artırılabileceği çok sayıda alan bulunduğuna işaret eden Şerif, bu alanlarda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
img

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde
img

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
img

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Paris Hilton küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.