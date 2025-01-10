Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'e ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekin, Pakistan'daki temasları kapsamında, Multan şehrinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan ve Türkiye'nin zorlu dönemlerde her zaman birbirlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşı, FETÖ'nün darbe girişimi süreci ve 6 Şubat depremleri gibi kritik anlarda Pakistan halkı ve siyasetinin Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayan Tekin, bu destekleri için teşekkür etti.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında gerekenleri yapma talimatı verdiğini aktardı.

İki ülke arasında dostluğu sürdürebilmek için ülkelerin eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dostluğu pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Müfredatta Türkiye-Pakistan dostluğunu kalıcı hale getirecek ifadelere yer verdik"

Türkiye'deki eğitim sisteminde yapılan ilerlemelere ilişkin örnekler veren Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında Türkiye'de öğretim programlarını çok köklü bir değişikliğe tabi tuttuklarını anlattı.

Tekin, "Bu programlarda yapılan değişikliklerde 20 farklı derste Türkiye-Pakistan dostluğunu kalıcı hale getirecek ifadelere yer verdik ve gelecek kuşakların iki ülke dostluğuna sahip çıkmasını önceledik." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın önemli düşünürlerinden Muhammed İkbal ile ilgili Türkiye'de yapılan yarışmaları gelenekselleştirdiklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin Pakistan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın devam ettiğini hatırlatan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak şunun farkındayız, bu dostluğa biz sahip çıkarsak gelecek kuşaklar da bu dostluğu daha sağlıklı bir şekilde sahiplenmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 22 yıldan beri eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli mesafeler alındığına dikkati çekti.

Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarılarına da değinen Tekin, son TIMSS raporlarında Türkiye'nin her alanda sıralamasını yükselttiğini, 4. sınıf fen bilimleri alanında ise Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat ile görüşmesine ilişkin bilgiler aktaran Tekin, iki ülke olarak eğitimde teknolojinin daha verimli kullanılmasından, mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme süreçlerinden programların karşılıklı etkileşimine kadar birçok alanda işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Tekin, Türkiye Maarif Vakfına Pakistan genelinde gösterilen ilgiden dolayı içtenlikle teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye Maarif Vakfı, İslam dünyası içinde güçlü bir diploma programı oluşturma amacıyla kurgulandı. Bu sürece hep birlikte sahip çıkarsak bu anlamda çok güçlü bir diploma programı inşa etmiş oluruz. Türkiye Maarif Vakfına destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Pakistanlıların ikinci evi"

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise defalarca ziyaret ettiği Türkiye'nin, Pakistanlılar için ikinci bir ev olduğunu vurguladı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıyı ifade ederek, Türkiye'nin Pakistan'daki eğitime verdiği desteklerden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İki ülkenin işbirliğinin artırılabileceği çok sayıda alan bulunduğuna işaret eden Şerif, bu alanlarda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat da hazır bulundu.