Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Biz Başarısız Olduğumuzda Yerimize Bu İşi Yapabilecek Muhalefet Görmüyoruz"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz başarısız olduğumuzda, biz yapmadığımızda yerimize bu işi yapabilecek bir siyasi muhalefet maalesef görmüyoruz" dedi.

Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın şu anda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek tek seçenek olduğunu" savundu.

"Biz başarısız olduğumuzda, biz yapmadığımızda yerimize bu işi yapabilecek bir siyasi muhalefet maalesef görmüyoruz" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Keşke bizi hizmete zorlayan, daha fazla hizmet yapmamız için arkamızda nefesini hissettiğimiz bir muhalif hizmet partisi olsaydı. Maalesef yok. Bu da bizim sorumluluğumuzu iki kat arttırıyor. Daha yoğun çalışmamız lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü biz yapmazsak yapacak başka alternatif yok. Bu bizim bu anlamdaki sorumluluklarımızı daha da büyütüyor. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız.

Ben şunun da altını çizeyim; ben akademik anlamda siyaset bilimi çalışan bir insanım ve Türkiye'deki siyasi partiden, Türk siyasal hayatı konusunda da geriye doğru baktığımızda AK Parti ailesi kadar birbirine kenetlenmiş başka bir siyasi parti yok. Cumhur İttifakı gibi koalisyon mantığını içselleştirmiş başka bir birliktelik yok geçmişimizde. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu kardeşlik iklimini, bu milletle mahal olma bilincini büyüttüğümüz, devam ettirdiğimiz sürece topluma hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken Allah'ın rızasını, millete hizmet etme arzusunu hiçbir zaman beynimizden, kalbimizden asla silmeden hareket edeceğiz. 'Bu millete hizmet edecek, Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmayı Cenabıallah hepimize nasip etsin. Buradan uzaklaştığımızda da Cenabıallah bizi uyarsın' diye dua etmekten başka seçeneğimiz yok."