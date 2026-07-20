Bakan Tekin: Eğitimde Kıbrıslıları destekleyeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'nin bayramını kutlayarak, eğitim alanında Kıbrıslı evlatların desteklenmeye devam edileceğini ve şehitlerin rahmetle anıldığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin, "İki ülke olarak her alanda birlik ve beraberlik içinde olduğumuz gibi, Bakanlık olarak sorumluluk sahamız olan eğitim alanında da Kıbrıslı evlatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:
"İki ülke olarak her alanda birlik ve beraberlik içinde olduğumuz gibi, Bakanlık olarak sorumluluk sahamız olan eğitim alanında da Kıbrıslı evlatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan