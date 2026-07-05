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Bakan Tekin'den 'Geleceğin Mührü' paylaşımı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İletişim Başkanlığının 'Geleceğin Mührü' kampanyası kapsamında paylaştığı videoda, eğitimden savunmaya her alanda tam bağımsızlık ve güçlü Türkiye hedefiyle ilerlediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Tekin, NSosyal hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Paylaşımında, geleceği inşa etmenin bugünün bilgisiyle başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türkiye'nin mührünü bu asra vuruyoruz. Eğitimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye uzanan her alanda tam bağımsızlık idealinden taviz vermeden, güçlü Türkiye hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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