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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin tiyatro gösterisini izledi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında Bahçelievler'den öğretmenlerin sahnelediği tiyatro oyununu izledi. Tekin, oyuncuları, yönetmeni ve senaristi tebrik ederek, öğretmenlerin böyle bir etkinlikte bulunmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Ben Bir Öğretmenim" tiyatro gösterisini izledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında Bahçelievler'den öğretmenlerin oluşturduğu "Ders Arası Tiyatro" topluluğunca sahnelenen oyunun sonunda Tekin, oyuncuları, yönetmeni ve senaristi tebrik etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaşamından kesitler sunarak, izleyicilere duygusal bir deneyim yaşatan oyunu izlemekten mutluluk duyduğunu belirterek "Öğretmen arkadaşlarımızın böyle bir etkinlikte bulunması mutluluk verici. Ayrıca senaryodaki ifadelerin tamamı reel, hiçbir abartı yok. O yüzden yazan, yöneten ve oynayan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan gerçekten çok keyif aldım. Bu emeğin karşılığını alkışlarla veren, izleyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel şeyler devam eder. " diye konuştu.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mümtaz Turhan Yusuf Tekin Sanat Kültür Güncel Haberler

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