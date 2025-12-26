Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Osmaniye programları öncesinde Adana'da sürpriz okul ziyaretinde bulundu.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin uygulama yaptıkları mutfak atölyesini gezdi, öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerin voleybol maçını izleyen Tekin, ziyaretin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Derse katıldık, soruları cevapladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tekin, Osmaniye ziyareti kapsamında, yol güzergahlarında bulunan liseyi ziyaret ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin derslerine katıldık, bizlere yönelttikleri soruları cevapladık. Çalışmaları hakkında bilgiler aldık ve çalışmalarını yerinde gözlemledik. Evlatlarımızı büyük bir özveriyle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, değerli öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

