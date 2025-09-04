Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na Katılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın İstanbul'da Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşecek AA Editör Masası'na katılarak eğitim gündemine dair soruları yanıtlayacak. Eğitimde yapay zeka kullanımı ve Milli Eğitim Akademisi hakkında da değerlendirmelerde bulunacak.

Tekin'e, okullarda uyum eğitimleri, eğitimde yapay zeka kullanımı, Milli Eğitim Akademisi hakkında ve eğitim gündemine ilişkin birçok soru yöneltilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@anadoluajansi) ve X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

