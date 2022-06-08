Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 19 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının... - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 19 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının...

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katıldı. (1)

"Son 19 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti"

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Ahmet Arslan Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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