Milli Eğitim Bakanı Özer'den Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya Yeşilyurt'ta saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı. Depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını söyleyen Özer, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını kaydeden Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Malatya Yeşilyurt Mahmut Özer Ziya Selçuk Malatya Güncel Haberler

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