Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Öğretmenlerin Beceri Gelişimi İçin Eğitim Programını Açıkladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Akademisinde verilecek eğitimle öğretmenlerin beceri noktasındaki eksikliklerini geliştirmek ve tamamlamak istediklerini bildirdi.

Yılmaz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesince düzenlenen "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Milli Eğitim Akademisi" konferansında, ilahiyat fakültelerinin tarihinin geçmişe dayandığını belirterek, bu fakültelerdeki kişilerin de çok yönlü eğitim aldıklarını söyledi.

Mefkure kavramının ruhu ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, "Toplumların da ruhu vardır, ruhları mefkuresidir. Hamdolsun köklü geçmişimiz itibarıyla kızıl elması olan, İ'la-yi Kelimetullah dediğimiz bazı kavramlarla ifade ettiğimiz mefkureye sahibiz. Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Afrika'ya ve Balkanlara bizi hareket ettiren, yürüten mefkuredir." dedi.

Yılmaz, öğretmenin mefkuresi olmadığında öğrenciye vereceği şeylerin sınırlı olacağını kaydetti.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ilana çıkıldığına değinen Yılmaz, "Hem zorunlu olarak devam eden din kültürü ahlak bilgisi dersi hem de seçmeli olarak okutulan derslerle aslında çok geniş alan var. İmam hatip ortaokullarında şu an 1 milyona yakın öğrenciyle farklı projeler uygulanıyor. İlahiyat fakültesi mezunlarımız orada kendileri için istihdam alanı bulabilirler ancak her yıl alınan öğretmen sayısı kadro ihtiyacına göre belirlenmekte. Şimdi 15 bin öğretmen alımı için çıkıldı, mezun olanlar ve bu yıl olacaklar sınava girebilirler." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Milli Eğitim Akademisinin geçen yıl faaliyete geçtiğini anımsatarak, akademinin yapısını katılımcılara anlattı.

"Eğitim daha çok öğretmenlik uygulaması yönünde olacak"

Akademideki işleyiş hakkında bilgi veren Yılmaz, ilgili fakülte ve branşlardan mezun olanların akademide 1 yıllık eğitim alacağını söyledi.

Yılmaz, 4 dönemden oluşan eğitimin 12-14 hafta süreceği ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu eğitim de daha çok öğretmenlik uygulaması yönünde olacak. Atanan arkadaşlarımız aday öğretmen sürecinde bir eğitime tabi tutuluyor. Eğitimde vermek istediğimiz şeyler var. Öğretmenlerimizin bilgi noktasında değil, beceri noktasındaki eksikliklerini tamamlamak veya onları geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili müfredata göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin felsefi temelleri, eğitim yaklaşımı bizim akademide vereceğimiz ana temel arasında. Mikro düzeyde müfredattaki bütün konuların nasıl öğretilebileceği konusunda yöntem ve teknik yani derslerin özel öğretim ve yöntem teknikleriyle ilgili akademide uygulamalı eğitim vereceğiz. Bir yıl boyunca öğretmen adayımız okullarda önce gözlem, sonra da haftada 4 gün boyunca sınıflara girerek danışman öğretmen nezaretinde eğitim uygulaması yapacak. Buna ilave olarak akademide bir öğretmene kazandırmak istediğimiz ne varsa onu da vereceğiz."

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Meydan da nitelikli eğitimi ve bilimsel araştırmayı vizyon edinmiş bir fakülte olduklarını dile getirdi.

İlahiyat fakülteleri arasında 41 projeyle Türkiye'de birinci olduklarını belirten Meydan, özellikle yayınlar konusundaki çeşitli verilerin, nitelikli bilimsel araştırma konusunda başarılı olduklarını gösterdiğini söyledi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz'a, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş hediye takdim etti.